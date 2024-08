O POVO News: Entenda por que Marçal pode ter candidatura cassada

O programa O POVO News realiza mais uma edição na tarde desta terça-feira, 20. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição atualiza sobre o pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE) de suspensão da candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo, e comenta sobre as "emendas pix".

Assista ao vivo:

O programa também irá comentar sobre o almoço entre integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional, em meio a suspensão das emendas impositivas. A ação foi retida pelo ministro Flávio Dino, até que o Casa Legislativa garanta transparência na liberação dos recursos.