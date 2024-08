O POVO News: Bolsonaro critica Moraes; Lula sugere novas eleições na Venezuela

Ex-presidente disse que Moraes teria um problema "pessoal" com ele. No âmbito internacional, a sugestão de Lula sobre a Venezuela, já circulava em Brasília

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta sexta-feira, 16. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição repercute críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao ministro Alexandre de Moraes, após reportagem que denuncia um uso indevido do Tribunal Superior Eleitoral para investigar aliados do ex-mandatário.

Assista ao vivo:

A reportagem, do jornal Folha de São Paulo, teve acesso a trocas de mensagens entre funcionários do gabinete de Moraes, entre agosto de 2022 e maio de 2023. A partir delas, o jornal sustenta que a equipe do ministro pediu constantemente a produção de relatórios para embasar relatórios contra bolsonaristas que estão sendo investigados nos dois inquéritos. Há um fluxo fora do rito, com um órgão do TSE sendo utilizado para nutrir o STF.