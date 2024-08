O POVO News: por que a Ucrânia invadiu a Rússia?; Putin reage

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta terça-feira, 13. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta a investida inédita da Ucrânia no território russo. Analistas debatem os motivos e as possíveis reações do país invadido.

Assista ao vivo:

Tropas ucranianas invadiram a Rússia na última quarta-feira, 7. Há divergências sobre o território invadido. O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, anunciou que o exército ucraniano agora controla 1.000 quilômetros quadrados do território da Rússia