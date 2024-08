Em reunião do secretariado, Prefeitura de Fortaleza promete 118 obras até o fim do ano

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em reunião da sua equipe de secretariado Crédito: Reprodução/Instagram: José Sarto

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), se reuniu nesta sexta-feira, 9, com o seu secretariado, antes do início da campanha eleitoral, para fazer um balanço da gestão que encerra o mandato no final de dezembro. Esteve presente também o vice-prefeito, Élcio Batista (PSDB). O encontro ocorreu no Seara Praia Hotel pela manhã. O gestor e candidato à reeleição disse em vídeo publicado nas redes sociais que na reunião foram avaliadas as obras entregues e aquelas que ainda estão em andamento. "Para que a gente faça a sintonia fina, continue no mesmo ritmo acelerando para entregar mais por Fortaleza", disse Sarto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Élcio, em coletiva, destacou que a gestão já cumpriu 86% das metas estabelecidas e que 118 obras serão entregues até o fim deste ano, incluindo a Ponte dos Ingleses, prevista para ser concluída ainda no mês de agosto, de acordo com Samuel Dias, secretário da Infraestrutura.