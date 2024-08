Google apresenta projetos para eleições e mantém veto a anúncios políticos

O Google anunciou nesta segunda, 5, uma série de esforços para contribuir com a disseminação de notícias durante as eleições deste ano. Além de uma série de parcerias, a empresa afirmou que deve ser mantida a restrição de anúncios com conteúdo político-eleitoral no País. A empresa entendeu que não conseguiria "cumprir a contento" as normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e por isso a restrição deve continuar.

Desde maio, a empresa passou a restringir o anúncio de teor político-eleitoral. De acordo com resolução do TSE, entre outras coisas, as plataformas deveriam manter um repositório que permitisse o acompanhamento em tempo real de informações sobre anúncios, como conteúdo, valor pago, anunciante e público-alvo, nos quase 5 mil municípios do País.

Se for mantido esse "framework jurídico", inclusive, não estão previstas mudanças para as eleições de 2026. Uma alteração não é descartada, mas isso depende do "cenário regulatório" da empresa, disse Natália Kuchar, advogada corporativa da empresa.