O POVO News: Irã ordena ataque a Israel após morte de líder do Hamas

A morte de Haniyeh ocorreu em meio a um bombardeio em Teerã, capital do Irã. O líder estava em Teerã para a posse do novo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta quinta-feira, 1º. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição repercute a ordem de ataque do Irã a Israel, em retaliação à morte do chefe máximo do grupo Hamas, Ismail Haniyeh , durante a madrugada de quarta.

O Hamas, junto de outros grupos que estão em guerra com Israel, integra o Eixo da Resistência e é aliado ao Irã. Israel costuma se referir ao Irã como a "cabeça", enquanto os grupos do Eixo seriam os "tentáculos" inimigos.

Israel não assumiu a autoria do assassinato, como costuma ocorrer em ocasiões de ataques do País a inimigos. No entanto, neste caso, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu disse que foram dados "fortes golpes" em aliados do Irã.

O ataque deve ser retaliado pelo Irã. O líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, encerrou uma reunião de emergência do conselho de segurança nacional com uma ordem de atacar diretamente Israel.