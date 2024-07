O POVO News: Abertura das Olimpíadas, eleições na Venezuela e EUA

O POVO News 2ª edição terá mais um episódio na noite desta sexta-feira, 26. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin , o programa repercute e traz tudo sobre a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

Além disso, a edição também contará as últimas novidades sobre as eleições da Venezuela, marcada para este domingo, 28. O atual presidente Nicolás Maduro está atrás do candidato oposicionista Edmundo Gonzáles. Opressão e ataques as instituições marcam o cenário venezuelano.

O programa trará informações ainda sobre as eleições dos Estados Unidos da América. Kamala Harris recebe o apoio de Barack e Michelle Obama para ser candidata pelo Partido Democrata e enfrentar Donald Trump, candidato Republicano.

O episódio terá análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e os colunistas Carlos Mazza e Plínio Bortolotti.