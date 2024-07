O POVO News: os impactos da desistência de Joe Biden nas eleições americanas

Joe Biden anunciou a desistência da reeleição à Presidência dos Estados Unidos na tarde deste domingo, 21. Em comunicado, ele disse que fez progressos na gestão, mas que, por "interesse do partido e do país", estava deixando a disputa.

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta segunda-feira, 22. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição comenta a desistência do presidente Joe Biden das eleições americanas : o que levou à decisão, os impactos no pleito e a possível substituição pela atual vice-presidente Kamala Harris .

A desistência de Biden ocorre após o enfraquecimento da campanha dele , influenciada por uma perfomance fraca em debate presidencial, seguida de gafes do presidente. Ocasiões levaram à perda de apoio de financiadores e de figurões do partido democrata.

Pouco após o anúncio, o presidente publicou nas redes sociais, um breve texto endossando o nome da vice-presidente, Kamala Harris, como o nome a representar o partido democrata no pleito deste ano contra o candidato republicano, Donald Trump. A decisão, no entanto, ainda cabe discussão.

Para comentar o assunto, o programa conta as participações do analista de política internacional, Vladimir Feijó e do analista político Uriã Fancelli. Também participam os jornalistas da casa, Guálter George, editor de Opinião do O POVO e Lucas Mota, editor adjunto do Esportes O POVO.

Serviço

O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 8h e às 18 horas

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

Quer receber por WhatsApp as últimas notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política