O POVO News: apagão cibernético afeta voos, bancos e TVs; entenda

Instabilidade em sistemas de TI afetou linhas aéreas, empresas ferroviárias e setor de comunicações de vários pontos do planeta

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta sexta-feira, 19. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta o apagão cibernético que afetou linhas aéreas, empresas ferroviárias e setor de comunicações de vários pontos do planeta.

Assista ao vivo:

Devido a instabilidade, as principais companhias aéreas dos Estados Unidos suspenderam os voos no início da manhã desta sexta. Foi alegado "problemas na comunicação."