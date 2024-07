MPF apura legalidade de questionário da PRF sobre inclinação política de servidores

O Ministério Público Federal (MPF) em Goiás instaurou uma apuração sobre um formulário da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que questiona o posicionamento político dos servidores do órgão. Com o ofício, a corporação terá 15 dias para se explicar sobre o teste.

Além destes, as agremiações União Brasil, MDB e PRD são apresentadas no formulário com suas denominações anteriores: Democratas, PMDB e PTB, respectivamente.

Segundo o MPF de Goiás, a apuração pretende averiguar "a motivação, legalidade, necessidade e a utilidade desse ato administrativo por parte da PRF". Já a Polícia Rodoviária Federal alega que o formulário, denominado Teste de Associação Implícita (TAI), era de preenchimento voluntário e anônimo. Além disso, segundo a corporação, a aplicação do TAI já foi suspensa do curso de direitos humanos do qual fazia parte.

Política entre os servidores da PRF

O caso se soma a outros episódios envolvendo posicionamentos políticos na PRF. Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), houve forte associação de que os agentes do órgão eram apoiadores do então chefe do Executivo.