O POVO News: Novo Ensino Médio é aprovado na Câmara, sob críticas

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-12-2022: Governadora inaugura o Laboratório de inovação e tecnologia C-Jovem na EEEP Professor Cesar Campelo no conjunto ceará (Foto: Thais Mesquita/O POVO) Crédito: THAÍS MESQUITA

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta quarta-feira, 9. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição repercute a aprovação do Novo Ensino Médio pela Câmara dos Deputados. Assista ao vivo: A proposta do Novo Ensino Médio foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados nessa terça-feira, 9. Os parlamentares desfizeram alterações do Senado Federal, que iam conforme a proposta defendida pelo Governo Federal. A medida agora vai para sanção do presidente Lula (PT).