De defesa de Moro a pedidos de prisão: confira reações ao indiciamento de Bolsonaro

O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gerou reações de aliados e opositores em relação às acusações. Enquanto aliados defenderam o ex-mandatário ou alegaram perseguição política, opositores comemoraram, elencando possibilidades de condenação e/ou prisão.

Bolsonaro foi indiciado no inquérito das joias sauditas, junto de outros 11 aliados, dentre eles Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, e Fabio Wajngarten, advogado do ex-presidente. A PF encontrou indícios de que eles atuavam para desviar os presentes recebidos em razão do cargo que ocupavam.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O indiciamento será apresentado à Procuradoria Geral da República (PGR), que decidirá se denunciará ou não o ex-presidente. Apenas depois da decisão, Bolsonaro e demais indiciados poderão se tornar réus.