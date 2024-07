Lula diz não ter 'receio' de etarismo e fala em disputar a reeleição para 'derrotar o fascismo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 2, que, no caso de concorrer à reeleição em 2026, não terá receio de sofrer discriminação por conta da idade. Lula tem 78 anos e, em 2026, completará 81 anos durante a campanha eleitoral. Esta é a idade atual de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que foi criticado pelo desempenho no debate contra Donald Trump, seu adversário na eleição presidencial americana.

Os críticos de Biden atribuíram os erros do presidente no debate à idade avançada do mandatário, pressionando para que ele renunciasse da pré-campanha à reeleição. Questionado sobre o tema, Lula criticou esta posição e considerou que só Joe Biden pode saber se deve ou não concorrer a um novo mandato.

"Somente o Biden pode dizer se ele pode concorrer ou não. Eu não tenho condições de dar palpite", comentou Lula em entrevista à emissora baiana Rádio Sociedade. Sobre a eleição presidencial no Brasil em 2026, disse "não ter esse receio (de sofrer etarismo)".