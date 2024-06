Deputada federal Luiza Erundina recebe alta depois de internação por mal-estar

A deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP) recebeu alta neste sábado, 8, e deixou o hospital Sírio Libanês, em Brasília. Ela foi internada na última quarta-feira, 5, depois de se sentir mal durante uma sessão da Comissão de Direitos Humanos, na Câmara dos Deputados.

"A deputada Erundina recebeu alta no começo desta tarde, do Hospital Sírio Libanês. Luiza Erundina já está no hotel, onde fica hospedada, em Brasília. Assim que possível, daremos mais informações", registrou a equipe de comunicação da parlamentar nas redes sociais.

A parlamentar discursava sobre uma matéria a qual ela era relatora no colegiado, até que sentiu falta de ar e precisou ser retirada da sala. A sessão foi então suspensa.