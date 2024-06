O POVO News: PF faz operação para prender 208 condenados ou foragidos do 8/1

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 6. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , o episódio repercute a operação da Polícia Federal "Lesa Pátria" que busca prender mais de 200 condenados ou foragidos pelos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília.

A ofensiva mira réus que "deliberadamente" descumpriram medidas cautelares impostas no bojo da investigação — quebraram a tornozeleira eletrônica, mudaram de endereço sem avisar à Justiça, ou até tem risco de fuga— e outros que fugiram para outros países, "com o objetivo de se furtarem da aplicação da lei penal", ou foram condenadas e não se apresentaram para o cumprimento da pena, diz a PF.

A edição também irá abordar a decisão da Justiça que autorizou o Governo Federal a comprar 263 mil toneladas de arroz. A medida foi para tentar recompensar a alta do preço devido as enchentes no Rio Grande do Sul.