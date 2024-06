Trump pode se "autoperdoar"? Entenda condenação do ex-presidente dos EUA

Sentença do julgamento do magnata republicano está marcada para 11 de julho. Ele pode ser condenado até quatro anos de prisão ou à liberdade condicional

Ele foi considerado culpado de falsificar 34 registros contábeis para ocultar o suborno pago à ex-atriz pornô Stormy Daniels, com quem teria tido um caso no passado, e abafar um possível escândalo durante a sua campanha presidencial em 2016.

A sentença do julgamento do magnata republicano está marcada para 11 de julho. Ele pode ser condenado a até quatro anos de prisão ou à liberdade condicional. Trump foi acusado de dezenas de crimes em quatro processos criminais, sendo dois federais, um em Nova Iorque e um na Geórgia.

O autoperdão que Trump poderia se dar se eleito não se aplica aos casos de Nova York e da Geórgia, porque o presidente não tem poder de perdão para acusações estaduais.

Relativo aos dois processos federais, sim, ele poderia tentar se perdoar ou comutar a sentença, neste caso há redução ou eliminação da sentença. Nessas situações, a Suprema Corte decidiria se um "autoperdão" seria constitucional.

Erwin Chemerinsky, especialista em direito constitucional da Universidade da Califórnia, em Berkeley, afirma que também haveria a possibilidade de o presidene Joe Biden, ao sair pela porta, perdoar Trump com base no fato de que "o povo se manifestou e eu preciso perdoá-lo para que ele possa governar". As informações são do O Globo.

