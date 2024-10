Irã: vencedora do Nobel da Paz presa há três anos é hospitalizada com problema cardíaco

Mesmo doente, a hospitalização só ocorreu após autorização do governo iraniano. A Coalizão Liberdade para Narges afirmou em um comunicado que a ativista deve receber uma licença médica para receber tratamento abrangente para múltiplas condições. O grupo afirma que apenas transferi-la para o hospital não abordará os graves problemas de saúde causados por meses de negligência e privação.

Narges está detida na prisão de Evin, no Irã, que abriga prisioneiros políticos e pessoas com vínculos com o Ocidente. Ela já estava cumprindo uma sentença de 30 meses. Porém, em janeiro deste ano, sua pena foi acrescida em mais 15 meses. No sábado, 27, uma nova sentença adicionou mais seis meses à sua pena. O motivo, segundo autoridades iranianas, foi o seu protesto contra a execução de outro prisioneiro político na ala feminina da prisão em que está, em agosto.

A coalizão em favor da ativista disse que continua exigindo sua libertação incondicional e seu pleno acesso a cuidados médicos. Narges foi a 19ª mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Paz e a segunda mulher iraniana depois da ativista de direitos humanos Shirin Ebadi, em 2003.