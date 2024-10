Trump ganha força nas pesquisas, mas disputa acirrada mantém Harris no páreo

A pouco mais de uma semana das eleições nos Estados Unidos, pesquisas de intenções de votos e modelos matemáticos continuam mostrando uma corrida acirrada entre o ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris. Pelo menos três sondagens nos últimos dias mostraram os dois numericamente empatados a nível nacional.

Segundo o agregado de levantamentos do RealClear Polling, Trump aparece com 48,5% da preferência do eleitorado, uma vantagem marginal de 0,1 ponto porcentual ante Harris. No começo deste mês, a democrata estava à frente por 2 pontos porcentuais. A ferramenta mostra também que o republicano agora lidera nos principais Estados que definirão o pleito, entre eles Michigan, Pensilvânia, Arizona e Carolina do Norte.

Em compensação, o compilado medido pelo estatístico Nate Silver mostra um quadro divergente: pelos cálculos dele, Harris está na dianteira nacionalmente por uma margem de 1,2 ponto porcentual.