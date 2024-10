Ex-presidente da Bolívia Evo Morales diz que seu carro foi alvo de ataque a tiros

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales afirmou neste domingo que o carro em que estava foi alvo de tiros, em uma suposta "tentativa de assassinato" no município de Shinahota, na Bolívia.

"Como todos os domingos, íamos para Lauca Ñ, para realizar o nosso programa dominical, quando dois veículos cruzaram nosso caminho, aparentemente Tundras, dos quais saíram 4 policiais encapuzados e vestidos de preto com armas nas mãos, que saíram e começaram a atirar", afirmou.

Em vídeo publicado no Facebook, o ex-presidente boliviano aparece falando ao telefone, enquanto marcas de projéteis de arma de fogo são vistas nos vidros frontal e traseiro do carro. Também é possível ver ferimentos na cabeça do motorista.