Alemanha prende suspeito de planejar ataque a embaixada de Israel

Suposto apoiador do grupo terrorista "Estado Islâmico" pretendia realizar um ataque a tiros contra a representação diplomática israelense na capital alemã, segundo investigação.A polícia alemã prendeu um suposto simpatizante da organização terrorista "Estado Islâmico" (EI) que pretendia atacar a embaixada israelense em Berlim. A prisão ocorreu na noite de sábado na cidade de Bernau, nos arredores de Berlim. O líbio de 28 anos identificado como Omar A. supostamente planejava um ataque a tiros contra a embaixada israelense na capital alemã e e uma fuga para o exterior. Ele teria trocado informações com integrantes do EI através de aplicativos de mensagens. Ainda não está claro se ele queria atacar a embaixada com armas ou explosivos, escreve o jornal. As autoridades alemãs localizaram o homem graças a informações de serviços de inteligência estrangeiros, de acordo com a mesma fonte. Os policiais revistaram um apartamento em Bernau no sábado e, na região da Westfália do Norte, outra casa pertencente a uma pessoa que não é suspeita. Perto da cidade de Bonn, os investigadores também interrogaram testemunhas. "Antissemitismo muçulmano não é apenas retórica" O embaixador de Israel na Alemanha, Ron Prosor, agradeceu às autoridades alemãs na rede social X por seu trabalho para garantir a segurança da embaixada. "O antissemitismo muçulmano não é mais apenas uma retórica odiosa; ele impulsiona e fomenta atividades terroristas em todo o mundo. Esse é mais um exemplo de como as embaixadas israelenses estão na linha de frente do campo de batalha diplomático", escreveu. "Gostaria de elogiar as autoridades policiais alemãs por seus esforços intensos para garantir a segurança dos representantes oficiais do Estado de Israel”, disse ele. Em audiência no Tribunal Federal de Justiça em Karlsruhe, um juiz de instrução manteve o homem sob custódia, acusado de apoiar uma organização terrorista estrangeira. md (EFE, DPA, AFP)