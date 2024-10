Kamala Harris se junta a artistas e intensifica campanha no Michigan e na Geórgia

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, vai se juntar a artistas neste sábado, 19, em um esforço para impulsionar sua candidatura nos Estados de Michigan e Geórgia, nas semanas finais da campanha para as eleições presidenciais nos EUA. A candidata democrata aparecerá neste sábado com a cantora Lizzo, nascida em Detroit, no Michigan, enquanto ocorre o início da votação antecipada presencial na cidade.

Mais de 1 milhão de residentes de Michigan já votaram por correio nas eleições de 5 de novembro.

"A eleição está aqui", disse Harris na sexta-feira, 18, enquanto fazia campanha pelo Estado decisivo.