Colômbia requisita proteção para presidente à Corte IDH por investigação eleitoral

Na terça-feira, os membros do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) decidiram abrir uma investigação contra Petro e os líderes de sua campanha presidencial de 2022 por ultrapassarem os gastos permitidos por lei.

Esta não é a primeira vez que Petro busca a proteção da CIDH. Em 2013, o economista e ex-guerrilheiro foi destituído como prefeito de Bogotá e inabilitado politicamente por 15 anos.

A Procuradoria, órgão encarregado de sancionar ocupantes de cargos públicos, o acusou de ter agido de má-fé ao reformar o sistema de coleta de lixo na cidade.

No entanto, poucos meses depois, Petro recebeu medidas cautelares da CIDH, o que fez com que um tribunal da capital decidisse a seu favor e o recolocasse no cargo de prefeito.