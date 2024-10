China alerta EUA sobre 'sérias preocupações' com tarifas e restrições comerciais

O ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, expressou nesta terça-feira (8) "sérias preocupações" à sua homóloga americana, Gina Raimondo, sobre as restrições ao seu comércio, instando-a a suspender as sanções às empresas chinesas "o mais rápido possível".

Em um telefonema, Wang expressou "sérias preocupações sobre a política americana em relação à China em matéria de semicondutores e as suas restrições aos carros ligados à rede", afirmou um comunicado do Ministério do Comércio chinês.

Wang "enfatizou que é particularmente necessário esclarecer os limites da segurança nacional nos campos econômico e comercial", afirmou o comunicado.