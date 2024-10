Ataque israelense a mesquita mata 26 na Faixa de Gaza

Um ataque israelense a uma mesquita em Deir al-Balah, na Faixa de Gaza, matou neste domingo, 6, 26 pessoas. Segundo autoridades palestinas, o local servia de abrigo para refugiados e está localizado nas proximidades do Hospital Al-Aqsa, o principal do enclave palestino. O Exército de Israel, porém, garantiu que a área era um posto de comando do Hamas.

O ataque ocorre no momento em que Israel intensifica os bombardeios na Faixa de Gaza e em Beirute, em ma guerra cada vez mais ampla, que completa hoje um ano, contra grupos militantes aliados do Irã.

No domingo, os israelenses intensificaram também os bombardeios em Dahiyeh, subúrbio de Beirute, reduto do Hezbollah. A violência dos ataques tem sido tão grande que autoridades libanesas reclamam que não conseguem acessar o local para recolher os corpos e ajudar os feridos, principalmente os que ainda estão vivos embaixo dos escombros. Ordens de retirada de moradores foram emitidas pelo Exército de Israel para 25 vilarejos do sul do Líbano, que também estão sob ataque constante.