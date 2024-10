Real Madrid confirma gravidade da lesão de Carvajal, que não jogará mais na temporada

Os exames médicos a que Dani Carvajal foi submetido neste domingo (6) confirmaram os receios do Real Madrid: o lateral madridista e da seleção espanhola sofreu uma grave lesão no joelho ocorrida durante o jogo do campeonato contra o Villarreal, no sábado. Carvajal sofreu "uma ruptura do ligamento cruzado anterior, uma ruptura do ligamento colateral externo e uma ruptura do tendão poplíteo da perna direita", informou o clube merengue num comunicado divulgado neste domingo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogador de 32 anos "será operado nos próximos dias", acrescentou o Real Madrid, sem especificar o tempo de recuperação da lesão, embora o próprio Carvajal, numa mensagem no Instagram, tenha estimado que a sua ausência durará "alguns meses", ou seja, não poderá mais jogar até o final da temporada.

- Renovação de contrato até 2026 - "Foi confirmada uma grave lesão no ligamento cruzado, terei que ser operado e ficar fora de campo por alguns meses", escreveu o lateral do Real Madrid no Instagram. "Já estou ansioso para iniciar a recuperação e voltar como uma fera. Muito obrigado a todos pelas mensagens, me sinto muito querido", acrescentou o jogador, agradecendo as inúmeras manifestações de apoio recebidas nas últimas horas.

Pouco depois, o Real Madrid anunciou a renovação do contrato de Carvajal: ambas as partes concordaram em "prorrogar o contrato do nosso jogador, que permanece vinculado ao clube até 30 de junho de 2026". "Com o Real Madrid conquistou 26 títulos em 427 jogos: 6 Ligas dos Campeões, 5 Mundiais de Clubes, 5 Supercopas Europeias, 4 Ligas, 2 Copas do Rei e 4 Supercopas da Espanha. Carvajal é um dos cinco jogadores que conseguiram vencer 6 Copas da Europa", destacou o clube. O jogador teve que deixar o Santiago Bernabéu numa maca pouco antes do final do jogo em que o Real Madrid venceu o Villarreal por 2 a 0.

Numa jogada defensiva, Carvajal tentou afastar a bola, mas o atacante Yeremi Pino se interpôs e o jogador do Real Madrid acabou desferindo um chute forte no ar. Seus gritos e sinais de dor assim que caiu no gramado foram um sinal de más notícias. "Parece uma lesão bastante séria no joelho. O vestiário está triste e preocupado. É uma lesão que acontece muitas vezes devido ao calendário, infelizmente aconteceu com um jogador muito importante para nós", disse o treinador italiano do time merengue, Carlo Ancelotti.