Rússia reivindica tomada de nova localidade no leste da Ucrânia

"Graças à ação ativa e decisiva, as unidades do grupo de tropas do Sul libertaram a localidade de Zhelannoye Vtoroye", disse o Ministério da Defesa, usando o nome russo da cidade Zhelanne Druge.

A Rússia reivindicou, neste sábado (5), a captura de uma nova localidade perto da cidade de Pokrovsk, um importante centro logístico no leste da Ucrânia e onde as forças russas se aproximam progressivamente há semanas.

Nos territórios ocupados pela Rússia no leste da Ucrânia, 11 pessoas ficaram feridas em bombardeios de artilharia e ataques com drones ucranianos em Gorlivka no sábado, segundo as autoridades locais.

Um civil também ficou ferido em um ataque com drone ucraniano na região fronteiriça russa de Voronezh, indicou o seu governador, Alexander Gusev, no Telegram.

Do lado ucraniano, duas pessoas foram mortas em bombardeios russos na região de Zaporizhzhia, no sul, anunciou o governador Ivan Fedorov.