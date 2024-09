Inundações no Nepal deixam mais de 140 mortos

Ao menos 148 pessoas morreram no Nepal depois das fortes chuvas que provocaram inundações na capital, Katmandu, e em outras regiões do país, anunciaram as autoridades neste domingo.

Grandes áreas do leste e centro do país sofreram inundações desde sexta-feira, assim como bairros inteiros da capital, após as cheias de vários rios.

A agência nacional de gestão de desastres atualizou o balanço da tragédia e informou que pelo menos 148 pessoas morreram em vários pontos do país e 59 continuam desaparecidas.