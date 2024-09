Grave lesão de Ter Stegen liga alerta no líder Barcelona

Sem o jogador da seleção alemã, o Barça defenderá a liderança em casa contra o Getafe (18º), na 7ª rodada da LaLiga, com uma semana de duração, em que o seu grande rival, o Real Madrid, recebe nesta terça-feira o surpreendente Alavés (6º), no Estádio Santiago Bernabéu.

O espetacular início de campeonato do Barcelona, com seis vitórias, pode ser ameaçado pela grave lesão do goleiro alemão Marc-André Ter Stegen, que ficará afastado por vários meses depois de romper o tendão patelar do joelho no domingo, na visita ao Villarreal.

Ter Stegen foi operado nesta segunda-feira devido a uma ruptura do tendão patelar do joelho direito, o que significa que perderá praticamente o restante da temporada.

O novo treinador do Barcelona, o alemão Hansi Flick, recorreu, e com grande sucesso até agora, à inesgotável categoria de base do Barcelona para compensar as inúmeras baixas na equipe (Gavi, De Jong, Araujo, Christensen, Olmo... ), mas Ter Stegen é o capitão e titular absoluto no gol do Barça.

No momento, Flick não tem escolha a não ser confiar em Iñaki Peña (25 anos e com apenas vinte jogos desde que estreou na temporada 2022-2023), mas enfrentar esta longa temporada com apenas um goleiro do time titular é muito arriscado.