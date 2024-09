Quatro mortos e dezenas de feridos em ataque a tiros nos EUA

Um ataque a tiros com vários agressores deixou pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos na cidade de Birmingham, no estado do Alabama, informou a polícia no sábado.

"Acreditamos que vários atiradores dispararam contra um grupo de pessoas" no distrito de Five Points South, pouco depois das 23h locais de sábado, disse o policial Truman Fitzgerald à imprensa local.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A polícia encontrou dois homens adultos e uma mulher na calçada com ferimentos de bala. Os três morreram. Uma quarta vítima morreu no hospital.