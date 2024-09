Colo Colo e River Plate empatam (1-1) em Santiago na ida das quartas da Libertadores

Colo Colo do Chile e River Plate da Argentina empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (17), no estádio Monumental, em Santiago, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores-2024.

'El Cacique' resistiu em seu estádio diante do favoritismo e da tradição do 'El Millonario', tetracampeão do torneio, na primeira batalha entre as duas equipes, apesar de o River ter marcado primeiro por meio de um chute do zagueiro argentino Germán Pezzella no fim do primeiro tempo, aos 43 minutos, sem chances para Brayan Cortés.

Ele recebeu um cruzamento na área após uma cobrança de falta e mandou para o fundo da rede.