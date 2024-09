Leverkusen goleia Hoffenheim no Alemão; Leipzig tropeça antes da Champions

O Bayer Leverkusen (4º), atual campeão, se recuperou no Campeonato Alemão, ao visitar o Hoffenheim (12º) neste sábado (14) e golear por 4 a 1, enquanto o RB Leipzig, que vinha de vitória justamente sobre o Leverkusen, não passou de um empate sem gols em casa contra o Union Berlin (8º).

Apesar do tropeço, o Leipzig, que vai enfrentar o Atlético de Madrid na próxima quinta-feira pela primeira rodada da Liga dos Campeões, soma sete pontos e segue invicto no Alemão, dividindo a liderança com o Borussia Dortmund, que na sexta-feira venceu o Heidenheim por 4 a 2.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Um ponto atrás, o Leverkusen, que também na quinta-feira vai visitar o Feyenoord pela Champions, não sentiu a derrota sofrida antes da pausa para a data Fifa e bateu o Hoffenheim com gols do nigeriano Victor Boniface (30' e 75'), do francês Martin Terrier (17') e do alemão Florian Wirtz (72').