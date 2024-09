Trump impulsiona o 'medo dos vermelhos' contra Kamala Harris

O objetivo do ex-presidente e atual candidato republicano é apresentar sua adversária democrata como uma perigosa extremista de esquerda.

"Todos sabem que ela é marxista", disse Donald Trump sobre Kamala Harris durante o debate televisivo, utilizando mais uma vez uma retórica recorrente nos Estados Unidos, a do "medo dos vermelhos".

Trump recorre assim a uma velha tática da história política americana: a do "red baiting" (isca vermelha, em tradução livre), que consiste em provocar e assustar agitando um pano vermelho.

Kamala "não é marxista, não é comunista", argumenta o professor da American University Thomas Zeitzoff. Mas para o lado republicano, usar tais termos "é uma forma de colocar (seus rivais) no extremo", disse à AFP este especialista em violência política.

A democrata mantém teses completamente distantes daquela apresentada por Karl Marx no século XIX ou às diversas correntes de esquerda radical que derivaram de seu pensamento no século seguinte.

Segundo a especialista, termos como "comunista", "socialista" e "vermelho" são "muito conotados neste país", marcado por diversas ondas de "medo dos vermelhos" após as duas guerras mundiais, períodos em que os Estados Unidos tenderam a "voltar a si próprios" diante do medo da expansão da ideologia marxista.

Na década de 1950, em um contexto de rivalidade com a União Soviética, esta prática se difundiu no macarthismo, batizado em homenagem ao senador Joseph McCarthy, o principal "perseguidor de vermelhos e caçador de bruxas" no Congresso americano, explicou Perry.

Este ferrenho conservador alertou sobre a suposta infiltração de comunistas em todas as camadas da sociedade americana, criando um clima geral de paranoia.

"O 'red baiting' tem uma longa história nos Estados Unidos e é interessante ver como ela está voltando hoje", destacou Zeitzoff.