Wall Street cai em meio a aversão ao risco após dados de emprego

"O mercado entrou no modo aversão ao risco", comentou Steve Sosnick, da Interactive Brokers. "E não acho que seja totalmente por causa do relatório sobre emprego."

A poucos dias de uma reunião de política monetária, na qual o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) poderia iniciar um ciclo de cortes nas taxas de juros, o índice de desemprego caiu ligeiramente para 4,2% em agosto, contra 4,3% em julho, em linha com as expectativas do mercado, segundo dados divulgados nesta sexta pelo Departamento de Trabalho.

Além disso, a economia americana criou 142 mil postos de trabalho, com ênfase nos setores de saúde e construção, mais do que os 114 mil de julho.

O número, porém, é inferior ao esperado pelo mercado (175 mil). E o dado de empregos criados nos dois meses anteriores foi revisado para baixo.