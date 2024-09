Governo Lula enfrenta tempestade por acusações de assédio sexual contra ministro dos Direitos Humanos

O escândalo, o primeiro deste tipo que envolve um membro do governo Lula desde que retornou ao poder em janeiro de 2023, eclodiu na quinta-feira após o site Metrópoles revelar que a ONG Me Too Brasil recebeu denúncias de várias mulheres, incluindo a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

A Polícia Federal anunciou nesta sexta que "investigará as denúncias de assédio sexual contra o ministro" Silvio Almeida, que nega as acusações, declarou a força policial em um breve comunicado à AFP.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá, nesta sexta-feira (6), com seu ministro dos Direitos Humanos acusado de assédio sexual por várias mulheres, um escândalo que sacudiu o país em poucas horas.

"Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo", disse Lula à Rádio Difusora de Goiânia, acrescentando que o governo deve garantir a "presunção de inocência" do ministro.

Lula declarou que se reunirá nesta sexta-feira em Brasília com Almeida e Franco antes de decidir sobre o destino do ministro.

A organização confirmou a publicação e detalhou que as pessoas envolvidas "receberam acolhimento psicológico e jurídico".

Advogado, jurista e professor universitário, o ministro de 48 anos é considerado um dos principais intelectuais do Brasil.

Almeida negou as acusações em um vídeo publicado nas redes sociais, ao classificá-las como "mentiras" e denunciando uma "campanha" para "afetar" sua "imagem enquanto homem negro em posição de destaque no Poder Público".

O Governo brasileiro reconheceu na quinta-feira a "gravidade" dos fatos rejeitados pelo ministro e assegurou que "o caso está sendo tratado com o rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem", segundo um comunicado.

Sua esposa, Edneia Carvalho, com quem tem uma filha de um ano, declarou no Instagram que as suspeitas contra seu marido são "injustas" e "absurdas".

A ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco, de 40 anos, ainda não se pronunciou sobre o caso.

Liderança do novo ministério criado por Lula em seu terceiro mandato, Anielle é irmã de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018 em um crime que gerou indignação no mundo.