Filhos de mulher drogada e estuprada durante 10 anos revivem a provação perante tribunal francês

Os filhos da mulher drogada e estuprada por dezenas de estranhos durante 10 anos ficaram abalados nesta terça-feira (3) ao ouvirem o longo e frio resumo dos abusos organizados pelo seu pai, durante o julgamento na França.

Gisèle P., a vítima de 72 anos, manteve-se impassível no segundo dia deste julgamento em Avignon, no sul da França, no qual os 51 acusados, incluindo o seu companheiro de quase meio século, enfrentam 20 anos de prisão por estupro com agravantes.

Este caso, que horrorizou a França, veio à tona por acaso quando Dominique P., com quem a vítima está em processo de divórcio, foi pego em 2020 em um shopping gravando sob as saias das clientes.