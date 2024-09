Câmara de Deputados tem acesso bloqueado para impedir votação de reforma do Judiciário no México

Funcionários do Poder Judiciário bloquearam os acessos à Câmara dos Deputados do México com veículos nesta terça-feira, na tentativa de impedir a votação de uma polêmica reforma desse órgão proposta pelo presidente Andrés Manuel López Obrador.

O líder do partido no poder, Morena, Ricardo Monreal, pediu aos deputados que não fossem à sede parlamentar e anunciou que considerava um local alternativo.

Enquanto isso, cerca de mil funcionários do Supremo Tribunal entraram em greve contra a votação. Os ministros da mais alta corte mexicana definirão nesta terça-feira se também suspendem seus trabalhos.