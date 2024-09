Com 2 de Mbappé, Real Madrid vence Betis no Campeonato Espanhol

Foi preciso esperar até a 4ª rodada, mas Kylian Mbappé acabou encontrando o caminho das redes ao marcar seus dois primeiros gols com a camisa do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, na vitória por 2 a 0 sobre o Betis neste domingo (1º), no Santiago Bernabéu.

Depois de não ter aproveitado várias oportunidades no primeiro tempo, o camisa 9 recebeu passe na área de Fede Valverde e abriu o placar batendo de esquerda, sem chances para o goleiro Rui Silva (67').

Oito minutos depois, Mbappé fez o segundo convertendo cobrança de pênalti sofrido pelo brasileiro Vinícius Júnior.