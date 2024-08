Harry Kane recebe Chuteira de Ouro como maior artilheiro da Europa

"É um prêmio pelo qual posso ficar orgulhoso", destacou o atacante inglês Harry Kane, no Bayern de Munique, durante a cerimônia de entrega da Chuteira de Ouro, concedida ao maior artilheiro da Europa, realizada nesta terça-feira (27).

Em seu primeiro ano no clube bávaro, Kane marcou 36 gols no Campeonato Alemão e chegou a ameaçar o recorde de Robert Lewandowski (41 gols em 2020/2021), mas uma lesão no final da temporada o impediu de alcançar a marca.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Falaram comigo muitas vezes durante a temporada passada [sobre o recorde] e cheguei perto. Era difícil não pensar nisso, já que me perguntavam sobre depois de cada jogo", lembrou o atacante.