MP italiano investiga capitão do iate de empresário britânico Mike Lynch

O capitão do iate de luxo que afundou em frente ao litoral da Sicília na semana passada está sendo investigado por homicídio culposo, informou a imprensa italiana nesta segunda-feira (26).

James Cutfield, um neozelandês de 51 anos, foi uma das 15 pessoas que sobreviveram ao naufrágio do "Bayesian" em 19 de agosto, quando morreram sete pessoas, entre elas o magnata britânico da tecnologia Mike Lynch e sua filha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os procuradores da ilha italiana anunciaram no sábado que estão investigando "possíveis crimes de naufrágio negligente e homicídio múltiplo por negligência" pelo naufrágio do iate a 700 metros do porto de Porticello, perto de Palermo, após a passagem de uma tromba d'água.