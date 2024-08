Djokovic lamenta falta de "coerência" na luta antidoping após caso Sinner

"Entendo que a frustração dos jogadores se deve à falta de coerência. Entendo que o caso dele foi basicamente resolvido no momento em que foi anunciado (terça-feira). Mas acho que já se passaram cinco ou seis meses desde que contaram a notícia a ele e a sua equipe", disse Djokovic em entrevista coletiva em Nova York, antes do Aberto dos Estados Unidos, que começa na segunda-feira.

O sérvio Novak Djokovic disse neste sábado (24) que compreende a frustração de alguns tenistas com a "falta de coerência" na luta antidoping que percebem devido ao caso do duplo positivo do astro italiano Jannik Sinner.

O campeão do último Aberto da Austrália alegou que as pequenas quantidades detectadas de clostebol, um anabolizante derivado da testosterona, vieram de seu fisioterapeuta, que usou um spray de venda livre para tratar um corte em um dedo e contaminou o tenista ao massageá-lo.

Os dois testes positivos de Sinner para a substância proibida clostebol ocorreram em março passado, mas só foram divulgados na terça-feira, quando a Agência Internacional para a Integridade do Tênis (ITIA) inocentou o italiano no final de uma investigação.

"Eu entendo os sentimentos de muitos jogadores que se perguntam se são tratados da mesma forma que os outros", disse Djokovic. "Muitos jogadores tiveram casos semelhantes e não obtiveram o mesmo resultado".

"Vamos esperar que os órgãos dirigentes do nosso esporte possam aprender com este caso e ter uma abordagem melhor para o futuro. Acho que coletivamente tem que haver uma mudança, é óbvio", acrescentou o atual campeão do US Open.

Em outra coletiva de impresna neste sábado em Flushing Meadows, o espanhol Carlos Alcaraz disse que o caso de Sinner "é um problema muito sério" e deve haver razões desconhecidas pelas quais ele não foi sancionado.