Mercedes e McLaren superam Verstappen nos treinos livres do GP da Holanda

A Fórmula 1 retornou nesta sexta-feira (23) depois de quase um mês de férias e o holandês Max Verstappen (Red Bull) continua sem reencontrar o domínio perdido: foi superado por Mercedes e McLaren nos primeiros treinos livres do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1.

O fim de semana no circuito de Zandvoort, onde Verstappen correrá com o apoio da torcida holandesa, se apresenta como a ocasião perfeita para que líder isolado do Mundial de pilotos, que teve problemas nas últimas corridas, se reencontre com a vitória.

Em todo caso, o rendimento desta sexta-feira do atual tricampeão mundial, que tem três 'poles' e três vitórias desde o retorno do GP da Holanda à F1, em 2021, deve ser relativizado.