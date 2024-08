Salzburg e Sparta Praga vencem e ficam mais perto da nova Champions

A vitória do Salzburg sobre o Dínamo de Kiev não aconteceu na Ucrânia devido à guerra no país, mas sim na vizinha Polônia, em Lublin.

O austríaco Salzburg e o tcheco Sparta Praga, ambos com vitórias fora de casa por 2 a 0 sobre o ucraniano Dínamo Kiev e o sueco Malmö, respectivamente, saíram com boas vantagens nesta quarta-feira (21) dos jogos de ida dos playoffs de acesso à Liga dos Campeões.

O playoff é a última rodada da fase preliminar antes do início da Liga dos Campeões, já com a presença de grandes nomes do continente, dentro do novo formato do mais importante torneio europeu.

Não haverá mais a habitual divisão em oito grupos de quatro equipes, mas sim um grupo único e um sistema de classificação por pontos para as 36 equipes participantes.

Também nesta quarta-feira, foram disputados outros dois jogos de ida do playoff.