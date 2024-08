Naufrágio de iate: o que se sabe de tragédia com bilionário na Itália

Apenas uma morte foi confirmada até a publicação da matéria, a do cozinheiro canadense Recaldo Thomas. Entre os seis que permanecem desaparecidos, estão o bilionário Mike Lynch e sua filha, Hannah. A esposa de Lynch foi resgatada com vida.

As autoridades italianas continuam suas buscas pelas últimas seis pessoas desaparecidas após naufrágio de iate de luxo na segunda-feira, 19, em região próxima a Palermo. A embarcação contava, entre passageiros e tripulantes, com 22 pessoas.

De acordo com o jornal The Guardian, a âncora do barco estava abaixada e os ventos fortes fizeram com que ele perdesse o equilíbrio, o que se acredita ter causado seu naufrágio.

Em publicação no perfil do restaurante Baia Santa Nicolicchia, em Porticello, o gerente Fabio La Bianca compartilhou uma foto da embarcação, tirada às 22 horas. “O iate da esquerda afundou às 4h05, atingido no meio do furacão, a 300 metros do porto de Porticello, próximo a outro veleiro que prestou socorro”, escreveu na legenda.

O estabelecimento também registrou os estragos causados no espaço, com cadeiras e mesas levadas pela força do vento. A gravação foi compartilhada no Facebook com a legenda: “Em um instante, o furacão levou tudo”.