Trump ataca Kamala Harris e diz que EUA podem virar 'nação de terceiro mundo'

Durante discurso sobre a economia dos Estados Unidos na Pensilvânia nesta segunda-feira, 19, o ex-presidente norte-americano e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, atacou a rival, a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, e disse que, se ela ganhar a corrida presidencial, a maior economia do mundo se tornará uma "nação de terceiro mundo desindustrializada".

"Kamala coloca a América em último lugar", atacou Trump.

De acordo com a visão do republicano, no cenário de vitória da democrata, "os empregos vão para outros países, assim como a riqueza".