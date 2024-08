PSG abre Ligue 1 com goleada (4-1) na visita ao Le Havre

O Paris Saint-Germain começou com o pé direito a defesa do título da Ligue 1 francesa, ao vencer o Le Havre por 4 a 1 nesta sexta-feira (16), na primeira rodada.

Em sua primeira partida no campeonato desde a saída de Kylian Mbappé, que se transferiu para o Real Madrid, o PSG sofreu e ficou perto de um tropeço, mas marcou três gols na reta final, quando o duelo caminhava para o empate.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O sul-coreano Lee Kang-in havia colocado o PSG na frente logo aos 2 minutos de jogo com um chute de pé esquerdo, que parecia anunciar uma noite tranquila para o time da capital na Normandia, mas não foi isso que aconteceu. Os donos da casa empataram no início do segundo tempo (48') por meio de Gautier Lloris.