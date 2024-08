Tempestade tropical Ernesto avança pelas Antilhas rumo a Porto Rico

A tempestade pode se tornar um furacão na quarta-feira, quando seu centro estiver ao norte de Porto Rico, disse o NHC. Existe, no entanto, o risco de que isso aconteça mais cedo do que o esperado, razão pela qual foram emitidos alertas de furacão para as Ilhas Virgens e as ilhas porto-riquenhas de Culebra e Vieques.

As autoridades de Porto Rico mobilizaram a Guarda Nacional, suspenderam as aulas nas escolas públicas e enviaram para casa funcionários cujo trabalho não era essencial devido à chegada da tempestade tropical.

Nesta ilha caribenha, território não incorporado dos Estados Unidos, as chuvas podem deixar entre 152 e 203 mm de água acumulada, segundo o NHC.