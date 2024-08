Vice-presidente do Irã renuncia ao cargo

Zarif, que foi nomeado para o cargo no início de agosto pelo presidente reformista Masud Pezeshkian, disse que renunciou "para evitar qualquer suspeita (...) de prejudicar o trabalho do governo".

Mohammad Javad Zarif, ex-chefe de diplomacia do Irã e arquiteto do acordo nuclear de 2015, renunciou às suas funções como vice-presidente para assuntos estratégicos, nesta segunda-feira (12), conforme anunciado na rede X.

Pezeshkian submeteu a lista de membros do seu governo para aprovação no Parlamento no último domingo. Mas não incluiu mulheres, jovens ou membros de uma minoria.

Zarif foi o arquiteto do acordo nuclear concluído em 2015 entre Teerã e a comunidade internacional para reduzir as sanções contra a República Islâmica em troca da limitação do seu programa nuclear. O pacto estagnou completamente em 2018, quando o ex-presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos e reinstaurou as sanções.

Durante a campanha, Pezeshkian defendeu um Irã mais aberto ao mundo para tirar o país do “isolamento” e prometeu relançar o acordo nuclear.

ap/anr/es/mb/jmo/aa