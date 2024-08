EUA retomará vendas de armas à Arábia Saudita após um ano de suspensão

Os Estados Unidos retomarão as vendas de armas ofensivas à Arábia Saudita, encerrando uma suspensão de um ano causada pelas operações sangrentas do reino árabe no Iêmen, anunciou o governo nesta segunda-feira (12).

De acordo com o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, as vendas de armas à Arábia Saudita seriam desbloqueadas "de forma regular, com notificação e consulta apropriadas ao Congresso".

O anúncio ocorre no momento em que a Arábia Saudita é mais uma vez vista como um ator crítico para os Estados Unidos, à medida que a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza entra no seu décimo mês.