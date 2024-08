Rússia declara estado de emergência em Kursk após ataque da Ucrânia em base militar

A Rússia declarou estado de emergência "de nível federal" na região de Kursk, após a Ucrânia realizar grande ataque no território russo, em especial em uma base militar da região de Lipetsk. A ofensiva ucraniana pareceu ser a maior desde o início da guerra e foi realizada por drones operados pelo Serviço Secreto, de acordo com fontes.

Segundo o Ministério da Defesa russo, 75 drones ucranianos foram abatidos durante a noite, sendo 19 sobre Lipetsk. A base militar atingida é um campo de aviação para aviões de caça, helicópteros e mais de 700 bombas potentes. Para o analista Mathieu Boulegue, o ataque ucraniano é "uma massiva demonstração de força que a guerra não está congelada".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Rússia respondeu lançando um míssil em um shopping na região leste de Donetsk. Autoridades afirmam que pelo menos 14 pessoas morreram e outras 44 ficaram feridas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin já deixou claro que quer capturar as partes de Donetsk que as forças do Kremlin ainda não ocupam.