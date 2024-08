Preço dos alimentos no mundo sofre pouca alteração em julho, diz FAO

O preço dos alimentos no mundo quase não sofreu alterações em julho, visto que a queda do valor dos cereais foi "compensada" pela alta dos preços dos óleos vegetais, da carne bovina, do frango e do açúcar, indicou um relatório da (FAO) nesta sexta-feira (2).

O índice do preço dos alimentos, calculado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), se manteve praticamente inalterado entre junho e julho.

O indicador, que acompanha a evolução dos preços internacionais de uma série de produtos básicos, é, contudo, "3,1% inferior ao valor registrado um ano antes" e "24,7% inferior ao nível recorde de 160,3 pontos alcançados em março de 2022", informou a FAO.